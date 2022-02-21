Названа степень защиты препаратов для улучшения иммунитета против COVID-19

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Иммунолог рассказал о влиянии иммуномодуляторов на борьбу против COVID-19, передает Sputnik Россия.

На фоне распространения коронавирусной инфекции многие начали принимать препараты, улучшающие состояние иммунной системы.

Но, по мнению кандидата медицинских наук, иммунолога Николая Крючкова, подобные препараты влияют сразу на несколько звеньев иммунитета. Но это не означает, что они клинически эффективны.

"То, что введение препарата может менять, условно, активность интерфероновой системы, еще не значит, что этот препарат будет снижать риски заражения теми или иными инфекционными заболеваниями", - объяснил Крючков.

А о защите против инфекций при профилактическом применении таких препаратов говорить пока рано.

"Конечно, реклама эффективности таких препаратов присутствует. Но, к сожалению, надежных данных о том, что вероятность заражения той или иной инфекцией после приема иммуномодуляторов снижается, нет", - говорит врач.

Наиболее эффективный способ защиты от COVID-19 - вакцинация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957057-nazvana-stepen-zaschity-preparatov-dlya-uluchsheniya-immuniteta-protiv-covid-19/