Нур-Султан и еще один регион перешли в "зеленую" зону по COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Эпидситуация продолжает улучшаться в Казахстане - за последние сутки еще один регион покинул "красную" зону, а столица перешла в "зеленую". Обновленную матрицу оценки эпидситуации представил официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно новым данным, в "желтую" зону из "красной" перешла Павлодарская область.

Между тем Нур-Султан и Карагандинская область покинули "желтую" зону - эпидситуация в этих регионах признана благополучной, благодаря чему они перешли в "зеленую" зону.

Актуальная на утро 21 февраля матрица оценки эпидситуации выглядит следующим образом:

в "красной" зоне остаются Алматы и Северо-Казахстанская область;

остаются Алматы и Северо-Казахстанская область; в "желтой" зоне находятся Акмолинская, Костанайская и Павлодарская области;

находятся Акмолинская, Костанайская и Павлодарская области; в "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Напомним, накануне в зеленую" зону перешла вся республика в целом.

Между тем за последние сутки в Казахстане зарегистрировали всего 627 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957017-nur-sultan-i-esche-odin-region-pereshli-v-zelenuyu-zonu-po-covid-19/