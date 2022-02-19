Здоровье
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Заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться в Казахстане

Лаборант стоит за компьютером
Иллюстративное фото: pexels.com

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1008 заболевших коронавирусом, хотя ранее показатели превышали 1300 случаев. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

  • город Нур-Султан - 75
  • город Алматы - 301
  • город Шымкент - 6
  • Акмолинская область - 53
  • Актюбинская область - 8
  • Алматинская область - 83
  • Атырауская область - 10
  • Восточно-Казахстанская область - 50
  • Жамбылская область - 14
  • Западно-Казахстанская область - 26
  • Карагандинская область - 96
  • Костанайская область - 97
  • Кызылординская область - 8
  • Мангистауская область - 5
  • Павлодарская область - 80
  • Северо-Казахстанская область - 92
  • Туркестанская область - 4

Всего в стране выявлено 1 297 609 заболевших.

По информации Минздрава, от КВИ и пневмонии за сутки скончались 6 человек.

Напомним, за 17 февраля в Казахстане коронавирус выявили у 1351 человека, за 16 февраля заболевание подтвердилось у 1349 жителей страны, а за день до этого было обнаружено 1508 новых случаев COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956880-zabolevaemost-covid-19-prodolzhaet-snizhatsya-v-kazahstane/

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