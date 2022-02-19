Заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться в Казахстане

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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1008 заболевших коронавирусом, хотя ранее показатели превышали 1300 случаев. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 75

город Алматы - 301

город Шымкент - 6

Акмолинская область - 53

Актюбинская область - 8

Алматинская область - 83

Атырауская область - 10

Восточно-Казахстанская область - 50

Жамбылская область - 14

Западно-Казахстанская область - 26

Карагандинская область - 96

Костанайская область - 97

Кызылординская область - 8

Мангистауская область - 5

Павлодарская область - 80

Северо-Казахстанская область - 92

Туркестанская область - 4

Всего в стране выявлено 1 297 609 заболевших.

По информации Минздрава, от КВИ и пневмонии за сутки скончались 6 человек.

Напомним, за 17 февраля в Казахстане коронавирус выявили у 1351 человека, за 16 февраля заболевание подтвердилось у 1349 жителей страны, а за день до этого было обнаружено 1508 новых случаев COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956880-zabolevaemost-covid-19-prodolzhaet-snizhatsya-v-kazahstane/