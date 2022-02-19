Заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1008 заболевших коронавирусом, хотя ранее показатели превышали 1300 случаев. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 75
- город Алматы - 301
- город Шымкент - 6
- Акмолинская область - 53
- Актюбинская область - 8
- Алматинская область - 83
- Атырауская область - 10
- Восточно-Казахстанская область - 50
- Жамбылская область - 14
- Западно-Казахстанская область - 26
- Карагандинская область - 96
- Костанайская область - 97
- Кызылординская область - 8
- Мангистауская область - 5
- Павлодарская область - 80
- Северо-Казахстанская область - 92
- Туркестанская область - 4
Всего в стране выявлено 1 297 609 заболевших.
По информации Минздрава, от КВИ и пневмонии за сутки скончались 6 человек.
Напомним, за 17 февраля в Казахстане коронавирус выявили у 1351 человека, за 16 февраля заболевание подтвердилось у 1349 жителей страны, а за день до этого было обнаружено 1508 новых случаев COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956880-zabolevaemost-covid-19-prodolzhaet-snizhatsya-v-kazahstane/