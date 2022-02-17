Суточный прирост зараженных COVID-19 в Казахстане снизился до 1,3 тыс.

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За минувшие сутки, 16 февраля, коронавирусом в Казахстане заразились еще 1349 человек. Новые данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Накануне сообщалось о 1508 новых случаях заражения коронавирусом среди казахстанцев, еще сутками ранее суточный прирост составлял 1173 случая.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 127

Алматы - 429

Шымкент - 8

Акмолинская область - 56

Актюбинская область - 36

Алматинская область - 78

Атырауская область - 11

Восточно-Казахстанская область - 67

Жамбылская область - 35

Западно-Казахстанская область - 31

Карагандинская область - 123

Костанайская область - 101

Кызылординская область - 3

Мангистауская область - 5

Павлодарская область - 120

Северо-Казахстанская область - 117

Туркестанская область - 2

За все время пандемии коронавирусом заразились 1 295 250 жителей Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956496-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-snizilsya-do-13-tys-sluchaev/