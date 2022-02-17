Суточный прирост зараженных COVID-19 в Казахстане снизился до 1,3 тыс.
За минувшие сутки, 16 февраля, коронавирусом в Казахстане заразились еще 1349 человек. Новые данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Накануне сообщалось о 1508 новых случаях заражения коронавирусом среди казахстанцев, еще сутками ранее суточный прирост составлял 1173 случая.
В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 127
- Алматы - 429
- Шымкент - 8
- Акмолинская область - 56
- Актюбинская область - 36
- Алматинская область - 78
- Атырауская область - 11
- Восточно-Казахстанская область - 67
- Жамбылская область - 35
- Западно-Казахстанская область - 31
- Карагандинская область - 123
- Костанайская область - 101
- Кызылординская область - 3
- Мангистауская область - 5
- Павлодарская область - 120
- Северо-Казахстанская область - 117
- Туркестанская область - 2
За все время пандемии коронавирусом заразились 1 295 250 жителей Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956496-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-snizilsya-do-13-tys-sluchaev/