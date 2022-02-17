Здоровье
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Суточный прирост зараженных COVID-19 в Казахстане снизился до 1,3 тыс.

Врач берет биоматериал для ПЦР-анализа
Иллюстративное фото: Maja Hitij/Getty Images

За минувшие сутки, 16 февраля, коронавирусом в Казахстане заразились еще 1349 человек. Новые данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Накануне сообщалось о 1508 новых случаях заражения коронавирусом среди казахстанцев, еще сутками ранее суточный прирост составлял 1173 случая.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 127
  • Алматы - 429
  • Шымкент - 8
  • Акмолинская область - 56
  • Актюбинская область - 36
  • Алматинская область - 78
  • Атырауская область - 11
  • Восточно-Казахстанская область - 67
  • Жамбылская область - 35
  • Западно-Казахстанская область - 31
  • Карагандинская область - 123
  • Костанайская область - 101
  • Кызылординская область - 3
  • Мангистауская область - 5
  • Павлодарская область - 120
  • Северо-Казахстанская область - 117
  • Туркестанская область - 2

За все время пандемии коронавирусом заразились 1 295 250 жителей Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956496-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-snizilsya-do-13-tys-sluchaev/

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