Коронавирус за сутки подтвердился еще у 1351 казахстанца
За 17 февраля в Казахстане 1 351 тест на коронавирус дал положительный результат. Такие данные приводит в своем официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
Этот показатель не сильно изменился со дня ранее – за 16 февраля подтвердились 1349 случаев заражения. При этом неделю назад ежесуточный прирост зараженных доходил до 2,5 тыс.
Что же касается показателя за 17 февраля – из 1351 выявленного случая с явным отрывом от остальных регионов идет Алматы. Здесь за сутки выявили 520 случаев заражения. Между тем в Мангистауской области не было выявлено ни одного случая.
Итого, в разрезе регионов ситуация такова:
- в Нур-Султане – 99;
- в Алматы – 520;
- в Шымкенте – 19;
- в Акмолинской области – 57;
- в Актюбинской области – 10;
- в Алматинской области – 104;
- в Атырауской области – 10;
- в Восточно-Казахстанской области – 64;
- в Жамбылской области – 15;
- в Западно-Казахстанской области – 35;
- в Карагандинской области – 98;
- в Костанайской области – 105;
- в Кызылординской области – 6;
- в Мангистауской области – 0;
- в Павлодарской области – 96;
- в Северо-Казахстанской области – 108;
- в Туркестанской области – 5.
Всего в стране подтвержден 1 296 601 случай.
Помимо 1349 случаев заражения COVID-19, выявленных 16 февраля, в тот же день от осложнений инфекции скончались 12 казахстанцев. Об этом сообщает Минздрав в своем Telegram-канале.
Также, 16 февраля 61 казахстанцу диагностировали ковидную пневмонию, еще трое человек умерли от осложнений болезни.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956705-koronavirus-v-kazahstane-plyus-1351-sluchay-zarazheniya-za-sutki/