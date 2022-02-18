Коронавирус за сутки подтвердился еще у 1351 казахстанца

Иллюстративное фото: Ariana Drehsler/AFP/Getty Images

За 17 февраля в Казахстане 1 351 тест на коронавирус дал положительный результат. Такие данные приводит в своем официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Этот показатель не сильно изменился со дня ранее – за 16 февраля подтвердились 1349 случаев заражения. При этом неделю назад ежесуточный прирост зараженных доходил до 2,5 тыс.

Что же касается показателя за 17 февраля – из 1351 выявленного случая с явным отрывом от остальных регионов идет Алматы. Здесь за сутки выявили 520 случаев заражения. Между тем в Мангистауской области не было выявлено ни одного случая.

Итого, в разрезе регионов ситуация такова:

в Нур-Султане – 99;

в Алматы – 520;

в Шымкенте – 19;

в Акмолинской области – 57;

в Актюбинской области – 10;

в Алматинской области – 104;

в Атырауской области – 10;

в Восточно-Казахстанской области – 64;

в Жамбылской области – 15;

в Западно-Казахстанской области – 35;

в Карагандинской области – 98;

в Костанайской области – 105;

в Кызылординской области – 6;

в Мангистауской области – 0;

в Павлодарской области – 96;

в Северо-Казахстанской области – 108;

в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтвержден 1 296 601 случай.

Помимо 1349 случаев заражения COVID-19, выявленных 16 февраля, в тот же день от осложнений инфекции скончались 12 казахстанцев. Об этом сообщает Минздрав в своем Telegram-канале.

Также, 16 февраля 61 казахстанцу диагностировали ковидную пневмонию, еще трое человек умерли от осложнений болезни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956705-koronavirus-v-kazahstane-plyus-1351-sluchay-zarazheniya-za-sutki/