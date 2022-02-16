Здоровье
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Больше 1,5 тыс. новых зараженных КВИ выявили в Казахстане за сутки

Люди в пуховиках и масках идет по тротуару
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Обновленные данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за ушедшие сутки, 15 февраля, коронавирусную инфекцию выявили еще у 1508 жителей страны.

Отметим, за сутки прирост увеличился на 335 случаев - накануне сообщалось о 1173 новых зараженных. При этом в понедельник, 14 февраля, сообщалось о суточном приросте в 1311 случаев.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 112
  • Алматы - 580
  • горд Шымкент - 15
  • Акмолинская область - 54
  • Актюбинская область - 17
  • Алматинская область - 84
  • Атырауская область - 24
  • Восточно-Казахстанская область - 75
  • Жамбылская область - 15
  • Западно-Казахстанская область - 71
  • Карагандинская область - 124
  • Костанайская область - 87
  • Кызылординская область - 5
  • Мангистауская область - 5
  • Павлодарская область - 129
  • Северо-Казахстанская область - 109
  • Туркестанская область - 2

За все время пандемии коронавирусом заразился 1 293 901 казахстанец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956291-bolshe-15-tys-novyh-zarazhennyh-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/

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