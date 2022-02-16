Больше 1,5 тыс. новых зараженных КВИ выявили в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Обновленные данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за ушедшие сутки, 15 февраля, коронавирусную инфекцию выявили еще у 1508 жителей страны.

Отметим, за сутки прирост увеличился на 335 случаев - накануне сообщалось о 1173 новых зараженных. При этом в понедельник, 14 февраля, сообщалось о суточном приросте в 1311 случаев.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 112

Алматы - 580

горд Шымкент - 15

Акмолинская область - 54

Актюбинская область - 17

Алматинская область - 84

Атырауская область - 24

Восточно-Казахстанская область - 75

Жамбылская область - 15

Западно-Казахстанская область - 71

Карагандинская область - 124

Костанайская область - 87

Кызылординская область - 5

Мангистауская область - 5

Павлодарская область - 129

Северо-Казахстанская область - 109

Туркестанская область - 2

За все время пандемии коронавирусом заразился 1 293 901 казахстанец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956291-bolshe-15-tys-novyh-zarazhennyh-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/