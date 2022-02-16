Больше 1,5 тыс. новых зараженных КВИ выявили в Казахстане за сутки
Обновленные данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за ушедшие сутки, 15 февраля, коронавирусную инфекцию выявили еще у 1508 жителей страны.
Отметим, за сутки прирост увеличился на 335 случаев - накануне сообщалось о 1173 новых зараженных. При этом в понедельник, 14 февраля, сообщалось о суточном приросте в 1311 случаев.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 112
- Алматы - 580
- горд Шымкент - 15
- Акмолинская область - 54
- Актюбинская область - 17
- Алматинская область - 84
- Атырауская область - 24
- Восточно-Казахстанская область - 75
- Жамбылская область - 15
- Западно-Казахстанская область - 71
- Карагандинская область - 124
- Костанайская область - 87
- Кызылординская область - 5
- Мангистауская область - 5
- Павлодарская область - 129
- Северо-Казахстанская область - 109
- Туркестанская область - 2
За все время пандемии коронавирусом заразился 1 293 901 казахстанец.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956291-bolshe-15-tys-novyh-zarazhennyh-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/