Для казахстанцев с "синим" статусом в Ashyq сняли ряд ограничений

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Сегодня главный санврач Казахстана подписала новое постановление, предусматривающее послабление действующих ограничений для участников проекта Ashyq. Документ опубликован на официальном сайте Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.

Разъяснения относительно новых послаблений карантина опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Так, согласно новому постановлению, для посетителей с нейтральным "синим" статусом исключены ограничения при посещении мест массового скопления в "красной" зоне - ТРЦ, торговых домов и торговых сетей, выставок, караоке, ночных клубов, спорткомплексов, бассейнов, спортивных мероприятий и марафонов, оздоровительных и религиозных объектов, игровых клубов, казино, а также торжественных, памятных, зрелищных и иных мероприятий, при заполняемости помещений до 70%.

Кроме того, новым постановлением сняты ограничения в "желтой" зоне для всех видов деятельности.

Напомним, с начала февраля в Казахстане наблюдается улучшение эпидситуации - в "красной" зоне остались лишь Алматы и два региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956881-dlya-kazahstantsev-s-sinim-statusom-v-ashyq-snyali-ogranicheniya-na-poseschenie-trts-i-drugih-obektov/