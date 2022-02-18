Почему "Спутник Лайт" все еще не выпускают в Казахстане

Вакцина "Спутник Лайт". Фото: официальный сайт акимата города Нур-Султан

В казахстанском Минздраве на онлайн-брифинге в СЦК прокомментировали, почему Карагандинский фармзавод еще не начал выпуск вакцины "Спутник Лайт", передает корреспондент NUR.KZ.

Глава комитета МЗ Бауыржан Байсеркин заявил, что фармзавод готовится к запуску производства. Субстанцию для изготовления вакцин будут привозить из России.

"Разрешительные документы практически получены. Идут производственные процессы по организации выпуска этой вакцины. Мы надеемся, что в ближайшее время "Спутник Лайт" на заводе будет выпускаться", - сообщил спикер.

Напомним, также в Минздраве сегодня сообщили, что казахстанцы смогут бесплатно получить вторую дозу Pfizer в Казахстане, если первую дозу они получили за рубежом, а также рассказали о причинах роста цен на лекарства в стране.

Кроме того, в ведомстве объясняли, почему компания Pfizer выступает против платной вакцинации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956808-pochemu-sputnik-layt-vse-esche-ne-vypuskayut-v-kazahstane/