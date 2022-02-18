Казахстанцы смогут получить вторую дозу вакцины от Pfizer бесплатно

Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images

На онлайн-брифинге в СЦК представителей Минздрава спросили, смогут ли получившие первую дозу вакцины Comirnaty (Pfizer/BioNTech) за рубежом казахстанцы закончить курс вакцинации на родине и бесплатно получить здесь вторую дозу препарата, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев заявил, что вопрос по получению второй дозы вакцины от Pfizer буквально вчера обсуждался на заседании МВК.

"Было принято решение разрешить завершение курса вакцинации Pfizer для лиц, получивших первый компонент за пределами Казахстана – они имеют право завершить курс в Казахстане", – заявил вице-министр.

Таким образом, казахстанцы, получившие за рубежом первый компонент данной вакцины, смогут бесплатно получить ее второй компонент в Казахстане.

Однако затем пройти ревакцинацию препаратом Comirnaty смогут не все – для этого этапа у всех казахстанцев общие правила.

"По ревакцинации у нас идут люди старше 50 лет и люди с ограниченными возможностями", – заявил Буркитбаев.

Также в Минздраве сегодня заявили, что платную вакцинацию препаратом от Pfizer в Казахстане запрещает сама компания, поскольку боится дальнейшей перепродажи вакцины.

Напомним, что ранее в ведомстве объяснили рост цен на лекарства в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956790-kazahstantsy-smogut-poluchit-vtoruyu-dozu-vaktsiny-ot-pfizer-besplatno/