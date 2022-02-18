"Боятся перекрестной перепродажи": в Минздраве объяснили, почему Pfizer против платной вакцинации

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Вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев на брифинге в СЦК заявил, что в компании Pfizer опасаются перепродажи вакцин, из-за этого не дают согласие на платную вакцинацию их препаратом, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр напомнил, что компания Pfizer, один из разработчиков вакцины Comirnaty, не дает согласия на платную вакцинацию их препаратом.

"Это связано с тем, что компания Pfizer считает, что оно приведет в конечном итоге к косвенной перепродаже, а в рамках договора, заключенного между Минздравом и компанией Pfizer, косвенная перепродажа не разрешается", – пояснил спикер.

В связи с этим в Министерстве здравоохранения Казахстана, по его словам, пришли к решению, что платная вакцинация Comirnaty невозможна.

Позже он добавил, что такой запрет касается не только Казахстана, но и других стран, в которые поставляется эта вакцина.

Ранее заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сообщал, что казахстанцы не смогут привиться платно вакциной Comirnaty. Объяснялось это позицией самой компании.

Этот вопрос комментировала и глава КСЭК Айжан Есмагамбетова. Она отмечала, что компания Pfizer отказывает в поставке препарата для вакцинации на платной основе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956780-boyatsya-perekrestnoy-pereprodazhi-v-minzdrave-obyasnili-pochemu-pfizer-protiv-platnoy-vaktsinatsii/