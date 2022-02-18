Рост цен на лекарства в Казахстане объяснили в Минздраве

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Вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев на брифинге в СЦК заявил, что не все лекарства подорожали в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Буркитбаев сообщил, что этот вопрос регламентируется ведомственным приказом.

"Для недопущения роста цен Минздравом определены предельные цены. Этот вопрос регламентируется приказом ведомства.

Предельные цены определены по 770 наименованиям лекарственных средств. Если исходить из анализа, в 90% случаях цены не повысились. По 10% цены повысились", – добавил спикер.

При этом вице-министр отметил, что указанные лекарства подорожали не только в Казахстане, но и в целом в мире.

"Мы исходили из анализа международного рынка: было повышение цен. Чтобы в дальнейшем не потерять их, мы должны были согласиться на такое повышение.

Это, получается, где-то 300 наименований. На 90% лекарственных средств повышения не было. По ним идет даже на 14% снижение цен. Сегодня по регулированию цен на лекарства работа такая", – резюмировал Буркитбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1956789-rost-tsen-na-lekarstva-v-kazahstane-obyasnili-v-minzdrave/