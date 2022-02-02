Какие вакцины доступны для вакцинации и ревакцинации в Нур-Султане

Стало известно, какие вакцины доступны астанчанам для вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции, сообщается в официальном Telegram-канале Сoronavirus2020.kz.
На сегодня в столице для вакцинации доступны вакцины:
- Спутник V;
- QazVac;
- Vero Cell (Sinopharm);
- Comirnaty от Pfizer/BioNTech (только для беременных и кормящих женщин, также для подростков с 12 по 17 лет).
Для ревакцинации горожане могут использовать:
- Спутник "Лайт";
- QazVac;
- Vero Cell (Sinopharm);
- первый компонент препарата "Спутник V";
- Comirnaty от Pfizer/BioNTech (только для беременных и кормящих женщин, подростков с 12 по 17 лет, лиц старше 60 лет и медицинских работников).
Напомним, что на прошлой неделе в УОЗ Алматы заявили, что в Казахстане не исключается вакцинация детей младше 12 лет. Но это может произойти только после проведения клинических испытаний.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954274-kakie-vaktsiny-dostupny-dlya-vaktsinatsii-i-revaktsinatsii-v-nur-sultane/