Какие вакцины доступны для вакцинации и ревакцинации в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стало известно, какие вакцины доступны астанчанам для вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции, сообщается в официальном Telegram-канале Сoronavirus2020.kz.

На сегодня в столице для вакцинации доступны вакцины:

Спутник V;

QazVac;

Vero Cell (Sinopharm);

Comirnaty от Pfizer/BioNTech (только для беременных и кормящих женщин, также для подростков с 12 по 17 лет).

Для ревакцинации горожане могут использовать:

Спутник "Лайт";

QazVac;

Vero Cell (Sinopharm);

первый компонент препарата "Спутник V";

Comirnaty от Pfizer/BioNTech (только для беременных и кормящих женщин, подростков с 12 по 17 лет, лиц старше 60 лет и медицинских работников).

Напомним, что на прошлой неделе в УОЗ Алматы заявили, что в Казахстане не исключается вакцинация детей младше 12 лет. Но это может произойти только после проведения клинических испытаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954274-kakie-vaktsiny-dostupny-dlya-vaktsinatsii-i-revaktsinatsii-v-nur-sultane/