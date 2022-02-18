Гинцбург сообщил о готовности тест-системы на иммунитет после применения назальной вакцины

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Директор Центра имени Гамалеи сообщил, что тест-система для определения иммунитета после применения назальной вакцины от COVID-19 готова, передает РИА Новости.

Ученый Александр Гинцбург рассказал, что благодаря разработанной тест-системе можно будет определять уровень иммунитета не только по анализу крови, но и по мазку из носа.

"Да, тест-систему разработали. Нашли метод, поняли, как брать мазок. Иммунитет будем определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа", - подтвердил Гинцбург.

Разработка была зарегистрирована.

Ранее российский вирусолог Александр Чумаков предположил, что назальный препарат от коронавирусной инфекции может оказаться более опасным, чем тот, что вводят внутримышечно.

Эти опасения развеял сам Гинцбург заявив, что назальная вакцина не опасна, так как не содержит в себе живой вакцины.

Также мы писали, что Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение испытаний препарата против коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956739-gintsburg-soobschil-o-gotovnosti-test-sistemy-na-immunitet-posle-primeneniya-nazalnoy-vaktsiny/