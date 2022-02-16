Гинцбург рассказал о "коктейле из антител", который эффективен против омикрон-штамма

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Гинцбург сообщил РИА Новости, что Центр имени Гамалеи вскоре начнет исследование "коктейля из антител".

По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, разрешение на проведение клинических испытаний препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител должно быть вскоре получено.

"Пакет документов для получения разрешения на клинические исследования подан. Насколько я знаю, в ближайшее время должно быть получено разрешение", - говорит Гинцбург.

Он добавил, что это средство будет также эффективно против омикрон-штамма.

Ранее заместитель главы Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что "коктейль из антител" обеспечивает 100-процентную защиту от коронавируса. Этот результат был продемонстрирован во время экспериментах на животных.

Недавно Гинцбург рассказал о сроках завершения клинических испытаний назальной вакцины от коронавирусной инфекции. Также он оценил эффективность вакцин от новых штаммов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956319-gintsburg-rasskazal-o-kokteyle-iz-antitel-kotoryy-effektiven-protiv-omikron-shtamma/