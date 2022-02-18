В "красной" зоне по КВИ остались лишь Алматы и две области
Матрица оценки эпидситуации в регионах Казахстана обновилась – один регион перешел из "желтой" зоны в "зеленую", еще два региона – из "красной" в "желтую". Такие данные приводит официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Согласно новым данным, эпидситуация значительно улучшилась в Западно-Казахстанской области – этот регион перешел в самую благополучную, "зеленую", зону.
Позитивная динамика наблюдается также в Акмолинской и Костанайской областях – эти регионы покинули "красную" зону и оказались в "желтой".
На утро 18 февраля матрица оценки эпидситуации в регионах Казахстана выглядит следующим образом:
- в "красной" зоне: Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;
- в "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Костанайская, Карагандинская области;
- в "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
Весь Казахстан в целом относится к "желтой" зоне.
Отметим, что после улучшения эпидситуации и выхода Казахстана из "красной" зоны в стране ослабили карантинные ограничения.
Между тем за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 1,3 тыс. жителей страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956711-v-krasnoy-zone-po-koronavirusu-ostalis-lish-almaty-i-dve-oblasti/