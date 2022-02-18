В "красной" зоне по КВИ остались лишь Алматы и две области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Матрица оценки эпидситуации в регионах Казахстана обновилась – один регион перешел из "желтой" зоны в "зеленую", еще два региона – из "красной" в "желтую". Такие данные приводит официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно новым данным, эпидситуация значительно улучшилась в Западно-Казахстанской области – этот регион перешел в самую благополучную, "зеленую", зону.

Позитивная динамика наблюдается также в Акмолинской и Костанайской областях – эти регионы покинули "красную" зону и оказались в "желтой".

На утро 18 февраля матрица оценки эпидситуации в регионах Казахстана выглядит следующим образом:

в "красной" зоне: Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области; в "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Костанайская, Карагандинская области;

Нур-Султан, Акмолинская, Костанайская, Карагандинская области; в "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Весь Казахстан в целом относится к "желтой" зоне.

Отметим, что после улучшения эпидситуации и выхода Казахстана из "красной" зоны в стране ослабили карантинные ограничения.

Между тем за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 1,3 тыс. жителей страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956711-v-krasnoy-zone-po-koronavirusu-ostalis-lish-almaty-i-dve-oblasti/