Гинцбург заявил, что назальная вакцина от COVID-19 не опасна

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Директор Центра имени Гамалеи оценил безопасность назальной вакцины от коронавируса, передает РИА Новости.

Препарат, по словам ученого Александра Гинцбурга, не опасен, так как не содержит в себе живой вакцины.

Ранее российский вирусолог Александр Чумаков предположил, что назальный препарат от коронавирусной инфекции может оказаться более опасным, чем тот, что вводят внутримышечно.

Гинцбург ответил, относится ли это утверждение к разрабатываемому ими препарату.

"Не относится. Поскольку у нас живого вируса в вакцине нет", - сказал ученый.

Напомним, Гинцбург рассказал о будущих исследованиях "коктейля из антител", который будет также эффективен против омикрон-штамма.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956331-gintsburg-zayavil-chto-nazalnaya-vaktsina-ot-covid-19-ne-opasna/