Названы восемь симптомов омикрон-штамма у привитых людей

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Ученые из Норвегии рассказали о симптомах заболевания омикрон-штаммом у привившихся людей, передает Life со ссылкой на журнал Eurosurveillance.

Симптомами заболевания новым штаммом у привитых являются насморк, боль в горле, кашель, лихорадка, усталость, мышечные боли, чихание и головная боль.

У некоторых наблюдается потеря аппетита, обоняния и способности чувствовать вкус, затрудненное дыхание.

Британский профессор рассказал о шести симптомах скрытого течения омикрон-штамма. Речь идет о недомоганиях, связанных с кишечными расстройствами. Это тошнота, диарея, рвота, боль в животе, изжога, вздутие живота.

Причина такого явления заключается в том, что вирус оседает в кишечнике, а не в носу или во рту. Поэтому даже тест на коронавирус не выявляет наличие заболевания.

Ранее ученые из Китая разработали устройство, которое способно распознавать частицы коронавируса в воздухе. Впервые технология была протестирована на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956708-nazvany-vosem-simptomov-omikron-shtamma-u-privityh-lyudey/