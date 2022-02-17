Карантинные меры ослабили в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, сообщается на официальном сайте правительства.

Для бизнеса введены послабления в отношении заполняемости помещений. Теперь в регионах из "желтой" и "зеленой" зон сняты все ограничения по заполняемости для посетителей с "синим" и "зеленым" статусом Ashyq. В областях "красной" зоны наполняемость может достигать 70%, с соблюдением социальной дистанции, масочного режима и дезинфекции.

Вышеуказанные решения относятся к деятельности ТРЦ, торговых домов, непродовольственных торговых сетей площадью свыше 1000 квадратных метров и продовольственных торговых сетей площадью свыше 6000 квадратных метров. Также это касается бассейнов, игровых и ночных клубов, караоке.

Кроме того, сняты ограничения по заполняемости для детских развлекательных центров, лотерейных клубов и букмекерских контор.

Разрешается проведение выставок, марафонов, спортивных и торжественных, памятных и семейных мероприятий, а также конференций, форумов, зрелищных, коллективных богослужений и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Также, независимо от зоны эпидемиологического риска, снимаются ограничения для работы организаций и офисов в офлайн режиме.

Для населения отменено обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну граждан РК, получивших ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев.

Также разрешен въезд гражданам иностранных государств с которыми имеется взаимное признание паспортов вакцинации без ПЦР теста, помимо этого, отменена изоляция контактных на домашний карантин, при отсутствии симптомов заболеваний (исключение из проекта Ashyq "желтого" статуса).

Разрешено использование вакцины "Pfizer" для:

ревакцинации лиц с ограниченными возможностями (инвалиды всех групп) и лиц старше 50 лет.

В завершение совещания Ералы Тугжанов поручил акиматам усилить темпы вакцинации. Отмечается, что для этого государством выделено достаточное количество вакцин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956692-karantinnye-mery-oslabili-v-kazahstane/