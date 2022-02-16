Нур-Султан и еще один регион покинули "красную" зону по COVID-19

Иллюстративное фото: akorda.kz

В столице Казахстана улучшилась эпидситуация - Нур-Султан покинул "красную" зону и перешел в "желтую". Обновленную матрицу оценки эпидситуации в регионах опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Вместе со столицей из "красной" зоны в "желтую" перешла и Карагандинская область.

Актуальная на утро 16 февраля матрица оценки эпидситуации выглядит следующим образом:

в "красной" зоне остаются Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

остаются Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области; в "желтой" зоне находятся Нур-Султан, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области;

находятся Нур-Султан, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области; в "зеленой" зоне - Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Напомним, два дня назад "красную" зону покинула вся республика в целом.

Отметим, за ушедшие сутки в стране зарегистрировали чуть более полутора тысяч случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956295-nur-sultan-pokinul-krasnuyu-zonu-po-covid-19/