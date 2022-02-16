Ученые из Китая сообщили о технологии распознавания частиц коронавируса в воздухе

Иллюстративное фото: pixabay.com

Ученые из Китая разработали систему распознавания частиц коронавируса в воздухе, передает China Daily.

Новая система была впервые протестирована на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Устройство представляет собой портативный коллектор, который всасывает воздух, выделяя аэрозольные частицы. Последние состоят из мелких частиц, способных "переносить новый коронавирус, смешиваться с воздухом и вдыхаться".

Собранный газ преобразуется в жидкость и анализируется при помощи детектора нуклеиновых кислот.

Как утверждают ученые из Университета Цинхуа, Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук, устройство в 10 раз чувствительнее, чем другие подобные ему инструменты.

Ученые обнаружили ранее, что коронавирус способен передаваться аэрозольными частицами, которые задерживаются в воздухе, в закрытом пространстве.

Весь процесс тестирования занимает менее четырех часов.

В будущем изобретение может использоваться в больницах, на вокзалах и в аэропортах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956386-uchenye-iz-kitaya-soobschili-o-tehnologii-raspoznavaniya-chastits-koronavirusa-v-vozduhe/