Названы шесть скрытых симптомов омикрон-штамма

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Профессор из Великобритании назвал шесть скрытых симптомов омикрон-штамма, передает The Sun.

По словам профессора Тима Спектора, коронавирус имеет также способность оседать не только в носу, но и в кишечнике, вызывая различные расстройства. Поэтому тест в таком случае может оказаться отрицательным, поскольку вирусов в носу или во рту не обнаружится.

Но вместе с тем есть несколько скрытых симптомов омикрон-штамма, которые могут указывать на заболевание. Это тошнота, диарея, рвота, боль в животе, изжога, вздутие живота.

Это подтвердил американский медик доктор Билл Адмайр.

"С омикрон-штаммом у пациентов с желудочно-кишечными проблемами проявляются обострения и появляется больше симптомов", - сказал Адмайр.

Он добавил, что к списку скрытых признаков можно также добавить потерю аппетита.

Ранее мы писали, что ученые из Китая разработали технологию распознавания частиц коронавируса в воздухе. Система была впервые протестирована на Олимпийских играх в Пекине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956509-nazvany-shest-skrytyh-simptomov-omikron-shtamma/