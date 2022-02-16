Врачи рассказали об опасном воспалении при COVID-19

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Иммунолог рассказал, что у некоторых пациентов с коронавирусом наблюдается воспаление мозгового вещества, передает Ura.ru.

"При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества - энцефалит или энцефаломиелит. Его природа обсуждается. Он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером. Но это скорее смешанная история, не классический вирусный энцефалит", - говорит иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко подтвердила, что при COVID-19 страдает центральная нервная система.

Специалист сравнила COVID-19 с летаргическим энцефалитом - болезнью, которой болели более века назад. Недуг влечет за собой нарушения терморегуляции, сна, бодрствования, эмоциональные нарушения.

Ранее врач из Роспотребнадзора предупредил о риске бактериальной пневмонии при кислоротерапии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956302-vrachi-rasskazali-ob-opasnom-vospalenii-pri-covid-19/