Гинцбург оценил эффективность вакцин от штаммов COVID-19

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Директор Центра имени Гамалеи заявил, что вакцинация и ревакцинация защищают организм от штаммов COVID-19 на долгое время, передает РИА Новости.

Ученый Александр Гинцбург привел в пример исследования, которые направлены на изучение реакции иммунной системы на вакцинацию и на заболевание различными штаммами.

"Эти исследования показывают, что в результате того, что люди переболевают, и в первую очередь те, кто переболевают серьезно, тот иммунитет, который у них формируется в виде антител, у них формируется очень не на долгое время", - говорит Гинцбург.

Он отметил, что иммунитет после заболевания не обеспечивает защиту от новых штаммов. Поэтому рекомендуется сделать ревакцинацию тем, кто уже давно вакцинировался.

Тем временем препарат российского производства "Спутник Лайт" получил разрешение на экстренное использование в Индии.

Напомним, вирусолог предсказал будущее коронавируса, а семейный врач назвал восстанавливающие после омикрон-штамма продукты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954945-gintsburg-otsenil-effektivnost-vaktsin-ot-shtammov-covid-19/