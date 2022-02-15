ВОЗ в ближайшие недели озвучит результаты исследования происхождения коронавируса

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Научно-консультативная группа ВОЗ, которая занималась исследованием происхождения коронавируса, вскоре огласит свои результаты, передает РИА Новости.

Научно-консультативная группа Всемирной организации здравоохранения по новым опасным патогенам (SAGO) в ближайшие недели озвучит результаты своих исследований.

"В октябре прошлого года ВОЗ учредила Научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов. Она собиралась семь раз, и мы ожидаем некоторые результаты или рекомендации в ближайшие недели", - говорит глава европейского отделения организации Ханс Клюге.

Впервые группа была сформирована из 27 ученых из разных стран в прошлом году.

В марте 2021 года ВОЗ опубликовала полную версию их доклада после визита в Ухань, где обнаружили первый случай заражения COVID-19. В документе ученые назвали версию об утечке вируса из лаборатории "маловероятной".

Затем в октябре прошлого года организация назначила новых 26 экспертов и заявила, что это последний шанс выяснить происхождение коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956213-voz-v-blizhayshie-nedeli-ozvuchit-rezultaty-issledovaniya-proishozhdeniya-koronavirusa/