Билл Гейтс напишет книгу о том, как предотвратить следующую пандемию

Билл Гейтс напишет книгу о предотвращении пандемий. Кадр из видео: YouTube/Bill Gates

Основатель Microsoft объявил в своем блоге, что пишет книгу о том, как не допустить появления пандемий.

"Я слежу за COVID с первых дней вспышки, работая с экспертами внутри и вне Фонда Гейтса, которые выступают за более справедливый ответ и десятилетиями борются с инфекционными заболеваниями. В процессе я многому научился - как об этой пандемии, так и о том, как мы остановим следующую", - написал миллиардер.

Книга Гейтса называется "Как предотвратить следующую пандемию". И она увидит свет 3 мая 2023 года. Издательством книги в США будет заниматься компания Knopf, а на международном уровне это будут Penguin Random House.

В ней Гейтс расскажет, как остановить будущие пандемии, поведает об инструментах, нужных для борьбы с патогенами. Кроме того, миллиардер раскроет в книге информацию о беседах с лидерами общественного здравоохранения, как Фаучи или Гебреисус.

Ранее Гейтс назвал предположительную дату завершения пандемии COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955372-bill-geyts-napishet-knigu-o-tom-kak-predotvratit-sleduyuschuyu-pandemiyu/