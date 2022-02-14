Казахстан покинул "красную" зону по COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Эпидситуация улучшилась в Казахстане - страна вышла из "красной" зоны и перешла в "желтую". Обновленную матрицу оценки эпидситуации в регионах опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно актуальным на утро 14 февраля данным, матрица оценки эпидситуации в регионах выглядит следующим образом:

в "красной" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

в "желтой" зоне находятся Алматинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области;

в "зеленой" зоне - Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Между тем Казахстан вышел из "красной" зоны и перешел в "желтую".

Отметим, в последние дни наблюдается также значительное снижение суточного прироста зараженных КВИ - за последние сутки в стране зарегистрировали 1,3 тыс. новых случаев заражения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955934-kazahstan-pokinul-krasnuyu-zonu-po-covid-19/