Казахстан покинул "красную" зону по COVID-19
Эпидситуация улучшилась в Казахстане - страна вышла из "красной" зоны и перешла в "желтую". Обновленную матрицу оценки эпидситуации в регионах опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Согласно актуальным на утро 14 февраля данным, матрица оценки эпидситуации в регионах выглядит следующим образом:
- в "красной" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;
- в "желтой" зоне находятся Алматинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области;
- в "зеленой" зоне - Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
Между тем Казахстан вышел из "красной" зоны и перешел в "желтую".
Отметим, в последние дни наблюдается также значительное снижение суточного прироста зараженных КВИ - за последние сутки в стране зарегистрировали 1,3 тыс. новых случаев заражения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955934-kazahstan-pokinul-krasnuyu-zonu-po-covid-19/