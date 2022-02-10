Возвращение казахстанских школьников за парты: подписано постановление

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Постановление и.о. главного санврача Казахстана о снятии ограничительных мероприятий в организациях образования опубликовали на официальном сайте КСЭК МЗ РК.

В тексте документа говорится, что с 14 февраля 2022 года возобновляется обучение в штатном формате организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, что ранее на заседании МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане было решено перевести всех школьников страны на офлайн-формат обучения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955546-vozvraschenie-kazahstanskih-shkolnikov-s-distantsionki-podpisano-postanovlenie/