Казахстан признал паспорта вакцинации еще шести государств

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В Казахстане признали паспорта/сертификаты вакцинации против COVID-19 еще шести стран. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте Комитета санэпидконтроля Минздрава.

"Постановляю признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в Аргентинской Республике, Белизе, Государстве Боливия, Великобритании, Венгрии, Грузии, Республике Индонезия, Исламской Республике Иран, Иордании, Канаде, Кыргызской Республике, Республике Мальдивы, Монголии, Республике Армении, Республике Беларусь, Республике Молдовы, Республике Перу, Республике Сан-Марино, Республике Сербия, Республике Тунис, Республике Индии, Республике Филиппины, Таиланде, Турецкой Республике, Республике Черногории, Чешской Республике, Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, Республике Эквадор, Эстонской Республике и Японии в соответствии с образцами документов согласно приложению к настоящему постановлению", – говорится в постановлении о признании паспортов вакцинации.

Ранее в этот список входили 24 государства. В соответствии с новым постановлением, сюда вошли еще 6 стран – Белиз, Боливия, Великобритания, Индонезия, Шри-Ланка и Эквадор.

Постановление вступило в силу 11 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955743-kazahstan-priznal-pasporta-vaktsinatsii-esche-shesti-gosudarstv/