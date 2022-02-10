Более 6 тыс. астанчан гуляли по городу, несмотря на выявленный коронавирус

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Главный санврач города Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге в акимате рассказала, кто чаще всего нарушает режим карантина в столице, передает корреспондент NUR.KZ.

"В столице возросло число нарушителей домашнего карантина. С начала текущего года по 10 февраля на объектах-участниках проекта Ashyq выявлено 6476 посетителей, нарушающих домашний карантин. Из них 6398 посетителей - с "красным" статусом, и 78 человек - с "желтым" статусом", – сообщила Сархат Бейсенова.

Такая статистика, по ее словам, показывает, что не все граждане готовы нести ответственность за себя, за свое здоровье и за благополучие окружающих.

"Соблюдение карантина и режима изоляции – это ответственность каждого. Особенно важным является, чтобы субъекты бизнеса с максимальной ответственностью относились и соблюдали указанные нами карантинные меры. Обращаюсь к субъектам предпринимательства, строго соблюдайте санитарные нормы и требования карантина во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции", – резюмировала спикер.

Напомним, что за последние сутки в Нур-Султане было зафиксировано 305 новых случаев КВИ. Пока столица остается в "красной" зоне по темпам распространения инфекции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955544-bolee-6-tys-astanchan-gulyali-po-gorodu-nesmotrya-na-vyyavlennyy-koronavirus/