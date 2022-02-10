"Полностью привитыми" жители Австралии будут становиться только после бустерной дозы

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Австралийская техническая консультативная группа по иммунизации (ATAGI) предложила изменить понятие "полностью привитый", передает ABC News.

Теперь в стране полностью вакцинирован лишь тот человек, который получил бустерную прививку в течение шести месяцев после двух первых доз. Правило касается всех граждан Австралии старше 16 лет. Но при этом нововведение не коснется прибывших в страну туристов.

Предложение ATAGI было одобрено на заседании национального кабинета министров.

Ревакцинацию людям старше 16 лет в Австралии разрешается делать спустя три месяца после двухэтапной прививки.

Что касается лиц младше 16 лет, им достаточно сделать лишь две дозы.

Всего в Австралии с начала пандемии зарегистрировано 2,82 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Количество летальных исходов равно 4,4 тыс.

Двухэтапную вакцинацию прошли 79,2% населения. Ревакцинировались 9,5 млн австралийцев, передает Our World In Data.

Напомним, вакцину российского производства "Спутник V" признали в Австралии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955543-polnostyu-privitymi-zhiteli-avstralii-budut-stanovitsya-tolko-posle-busternoy-dozy/