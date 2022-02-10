"Красная" зона по КВИ снова уменьшилась в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обновленную матрицу оценки эпидситуации в регионах Казахстана опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19. Согласно новым данным, эпидситуация улучшилась в Восточно-Казахстанской области.

Восточно-Казахстанская область за сутки покинула "красную" зону и перешла в "желтую".

Актуальная на утро 10 февраля матрица оценки эпидситуации в регионах выглядит следующим образом:

в "красной" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

в "желтой" зоне - Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская области;

в "зеленой" зоне - Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Отметим, за последние сутки в Казахстане зарегистрировали 3329 случаев заражения КВИ. Это на 98 случаев больше, чем сутками ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955448-krasnaya-zona-po-kvi-snova-umenshilas-v-kazahstane/