Главный инфекционист США заявил о невозможности искоренения коронавируса

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Главный инфекционист Соединенных Штатов заявил, что коронавирус нельзя искоренить, передает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

"Мы никак не сможем искоренить этот вирус... Но я надеюсь, что приближается время, когда достаточно людей будут вакцинированы (или) иметь защиту от предыдущей инфекции, и связанные с COVID ограничения скоро окажутся в прошлом", - сказал Энтони Фаучи.

Он подчеркнул, что в регулярной ревакцинации нуждаются только определенные группы населения. Если человек не имеет сопутствующих заболеваний, молод, то бустерную прививку ему нужно будет делать каждые четыре-пять лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955370-glavnyy-infektsionist-ssha-zayavil-o-nevozmozhnosti-iskoreneniya-koronavirusa/