Иммунолог рассказал о симптоме при омикрон-штамме, который вызывает сильную боль

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Иммунолог рассказал, что у некоторых заболевших омикрон-штаммом наблюдается гиперестезия, при которой даже слабое воздействие на организм может вызвать сильную боль, передает Ura.ru.

"Пациенты стали жаловаться на такой симптом при омикрон-штамме, как гиперестезия, когда болит все тело. Причем если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости - везде ощущается боль, вплоть до крика", - говорит аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Гиперестезия в данном случае может быть результатом поражения периферических нервов, наподобие синдрома Гийена-Барре, утверждает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"То есть происходит воспаление, возбуждение начинает неконтролируемо переходить до тела нейрона и передаваться в центральную нервную систему. В итоге человек ощущает в разных частях тела то онемение, то покалывание, то боль, то холод, то еще что-то", - объяснил врач.

Этот симптом встречался и при других вариантах коронавируса, поэтому не является характерным только для омикрон-штамма. Кроме того, он вполне излечим, заключил Крючков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955311-immunolog-rasskazal-o-simptome-pri-omikron-shtamme-kotoryy-vyzyvaet-silnuyu-bol/