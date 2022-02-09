Ученые из США назвали опасное последствие, с которым сталкиваются переболевшие COVID-19

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Американские ученые выяснили, что переболевшие COVID-19 подвержены повышенному риску сердечно-сосудистых осложнений в период от месяца до года, передает РИА Новости.

Специалисты из Вашингтонского университета провели анализ данных 153,7 тыс. человек, которые переболели COVID-19 в период с весны 2020 по январь 2021 года. Лишь немногие из них были до заражения вакцинированы.

Наряду с этими людьми собрали контрольную группу из 11 миллионов человек, которые не болели коронавирусом.

"Для людей, которые были явно подвержены риску сердечных заболеваний до SARS-CoV-2, результаты показывают, что коронавирусная инфекция может повысить риск", - прокомментировал результаты исследования доктор медицинских наук и доцент медицины Вашингтонского университета Зияд Аль-Али.

С проблемами с сердцем столкнулись даже те, кто до болезни не испытывал подобных проблем со здоровьем.

"Наши данные показали повышенный риск повреждения сердца у молодых и пожилых, мужчин и женщин, чернокожих, белых и представителей других рас, людей с ожирением и без него, пациентов с диабетом и без него, с предшествующими заболеваниями сердца и без них, <…> переболевших COVID-19 в легкой или тяжелой форме (и нуждавшихся в госпитализации)", - гласит сообщение авторов исследования.

Как показали результаты, заболевание COVID-19 в среднем на 50-70 процентов повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955355-uchenye-iz-ssha-nazvali-opasnoe-posledstvie-s-kotorym-stalkivayutsya-perebolevshie-covid-19/