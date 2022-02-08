Врач назвал эффективное средство восстановления при постковидном синдроме

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Терапевт рассказал, что одним из эффективных средств реабилитации при постковидном синдроме являются физические нагрузки, передает Lenta.

"Против постковидного синдрома нет лечения таблетками никакого. Люди приходят, их очень много, они сильно переживают, хотят лекарство. Единственное, что помогает - это реабилитация", - говорит терапевт Ярослав Ашихмин.

Реабилитация основана на постепенном увеличении физической нагрузки. При этом можно заниматься тем видом спорта, который нравится больше. И чем тяжелее протекало заболевание, тем больше человек нуждается в занятиях спортом.

"Если противопоказаний нет, если самочувствие нормальное, и сердце работает хорошо, и с легкими все нормально, восстановление достигнуто, нужно рекомендовать спорт", - сказал Ашихмин.

Ранее биолог оценила риск развития постковидного синдрома у переболевших омикрон-штаммом. А семейный врач назвал восстанавливающие после заболевания новым вариантом продукты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955123-vrach-nazval-effektivnoe-sredstvo-vosstanovleniya-pri-postkovidnom-sindrome/