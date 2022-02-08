Назван следующий после "омикрона" вариант COVID-19

Иллюстративное фото: Sebastian Kahnert/Picture alliance/Getty Images

Врач назвала свойства следующего нового штамма коронавирусной инфекции, передает Sputnik Россия.

"У коронавируса будет какая-то следующая мутация за "омикроном". Мы ожидаем, что она будет легче по своей природе. То есть новый штамм будет давать меньше последствий", - сказала врач-биофизик Нелли Соседова.

Новый вариант сохранит в себе основные свойства омикрон-штамма. Но болезнь при нем будет протекать еще легче.

Специалист напомнила, что вирус не нацелен убивать носителя.

"Вирус - это паразит, ему нужен симбиоз с хозяином, ему важно, чтобы человек болел и передавал его дальше. Тогда вирус сможет стать сезонным, как грипп, ОРВИ и аденовирус", - объяснила Соседова.

Следующий штамм, по мнению биофизика, может появиться в начале следующего года. Так как за эти два года было зафиксировано 10 мутаций, из которых четыре оказались крупными.

Врач напомнила, что вакцинация существенно снизит риск тяжелого течения болезни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955081-nazvan-sleduyuschiy-posle-omikrona-variant-covid-19/