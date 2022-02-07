Названы восстанавливающие после омикрон-штамма продукты

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Специалист рассказал, какие продукты желательно на время исключить из рациона после заболевания омикрон-штаммом, передает РИА Новости.

Фаст-фуд, промышленный майонез с уксусом, конфеты, пирожные, торты ослабляют иммунитет и замедляют восстановительный процесс после заболевания омикрон-штаммом.

"Существует давно сформировавшееся ошибочное представление о том, что фруктоза полезнее глюкозы. Продукты на искусственной фруктозе относят к правильному питанию, хотя на самом деле они дают провоспалительный эффект и вызывают инсулинорезистентность", - говорит доцент, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

Предпочтение в данном случае лучше отдать фруктовым смузи или свежим фруктам. А сок пить овощной.

Мясо после болезни потреблять лучше вареное или тушеное. Жареная пища может навредить.

"Что касается антивоспалительных продуктов, это кисло-сладкие фрукты, практически все овощи - они полезны как в сыром, так и в термически обработанном виде, в зависимости от переносимости - зелень, в которой много антиоксидантов, различные виды ягод, особенно черного цвета", - сказал Чудаков.

Полезной будет также куркума, но ее не следует есть при гастрите или остром воспалении кишечника. Потребление лука и чеснока нужно тоже контролировать.

Макаронные изделия лучше выбирать твердых сортов, а вместо молочных продуктов кушать больше кисломолочных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954898-nazvany-vosstanavlivayuschie-posle-omikron-shtamma-produkty/