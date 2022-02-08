Генетики оценили вероятность передачи ребенку антител к COVID-19 с молоком матери

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Врачи опровергли миф о том, что антитела могут передаваться ребенку с молоком матери, передает Ura.ru

"Иммунитет к коронавирусу не слишком устойчивый. Предположить, что когда мама кормит малыше, у нее много антител, которые выделяются и могут передаваться ребенку и защитить его - это несколько радужное представление", - говорит генетик, основатель Института стволовых клеток человека Артур Исаев.

С коллегой согласился специалист по геномике и эволюционной биологии Михаил Гельфанд. По его словам, данных об этом недостаточно.

Исаев также отметил, что дети наименее подвержены заражению COVID-19 и тяжелому течению данной болезни.

"Этот вирус проникает в организм человека используя рецептор, который, как правило, у молодых людей до 20-30 лет очень мало экспрессирован", - объяснил генетик.

Поэтому в основном у детей низкий риск развития осложнений, а также недуг протекает легче.

Ранее педиатр из России рассказал, в каких случаях COVID-19 может быть опасен для детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955125-genetiki-otsenili-veroyatnost-peredachi-rebenku-antitel-k-covid-19-s-molokom-materi/