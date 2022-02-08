Швеция объявила о снятии ограничений на въезд

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Правительство Швеции в среду, 9 февраля, снимет ограничения на въезд для жителей ЕС. Туристам из других стран посетить страну можно будет с конца марта, передает Шведское радио.

"Со среды граждане стран Северной Европы, ЕС и ЕЭЗ могут въезжать в Швецию без ограничений, связанных с коронавирусом. Запрет на въезд из третьих стран в настоящее время действует до 31 марта", – говорится в публикации.

Кроме этого, власти страны с 9 февраля снимают и внутренние антиковидные ограничения.

Отмечается, что такое решение правительством Швеции было принято в связи с высоким уровнем вакцинации местных жителей от COVID-19.

Ранее правительство Великобритании отменило карантин при въезде в страну для тех, кто не получил прививку от коронавируса.

Норвегия отменила карантин для всех при въезде в страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955037-shvetsiya-obyavila-o-snyatii-ogranicheniy-na-vezd/