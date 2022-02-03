Бельгийский вирусолог назвал омикрон-штамм "облегчением"

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Бельгийский вирусолог объяснил, почему благодаря омикрон-штамму пандемия может стать управляемой, передает РИА Новости.

"Омикрон" является большим облегчением: он намного более заразен, однако гораздо менее опасен и смертоносен", - говорит вирусолог, преподаватель бельгийского университета KU Leuven Марк ван Ранст.

В лучшем случае во многих странах Евросоюза могут снять ограничения. Но при этом сам коронавирус никуда не исчезнет.

Ван Ранст отметил, что омикрон-штамм распространяется быстрее. Но это отчасти может быть из-за того, что некоторые заболевшие переносят болезнь бессимптомно и не знают, что инфицированы.

"Естественный иммунитет, выработанный всеми теми, кто перенес инфекцию в легкой форме, а также большое количество привитых людей, которые не болеют тяжело, превращают пандемию коронавируса в сезонный грипп. Это то, на что мы надеемся", - пояснил вирусолог.

По его словам, вероятность возникновения новых вариантов все еще высокая.

Специалист также предположил, что в будущем COVID-19 станет управляемым, как грипп, с ежегодными доработками вакцин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954414-belgiyskiy-virusolog-nazval-omikron-shtamm-oblegcheniem/