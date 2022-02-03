Ученые из Японии назвали условия для заражения омикрон-штаммом

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Японские ученые назвали несколько условий заражения омикрон-штаммом, передает РИА Новости.

Специалисты из НИИ физико-химических исследований RIKEN при помощи компьютера смоделировали несколько ситуаций и определили, в каких случаях здоровый человек может заразиться от инфицированного.

Если носитель вируса будет в течение 15 минут беседовать с другим человеком в маске и на расстоянии более метра, риск передачи омикрон-штамма близок к нулю. А если он разговаривает со здоровым человеком без маски, но на таком же расстоянии, риск заражения равен 60 процентам.

При взаимодействии с инфицированным без маски на расстоянии менее метра, риск заразиться равен почти 100 процентам. А если при этих же условиях болеющий омикрон-штаммом в маске, то вероятность подхватить вирус равна 14 процентам.

Кроме того, выяснилось, что омикрон-штамм примерно 1,5 раза заразнее варианта "дельта".

Японские ученые советуют не пренебрегать ношением маски. И по возможности сокращать время контакта с больными COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954443-uchenye-iz-yaponii-nazvali-usloviya-dlya-zarazheniya-omikron-shtammom/