Здоровье
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Прирост зараженных коронавирусом в Казахстане вновь снизился

Медработница держит в руках пробирку
Иллюстративное фото: Michael Kappeler/Picture alliance/Getty Images

За 31 января в Казахстане выявили 5 466 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Ежесуточный прирост зараженных КВИ продолжает снижаться.

Если 26 января в стране выявили 13 652 случая заражения КВИ, то 30-го числа этот показатель уже составил 7491. Накануне же было зарегистрировано 5 466 новых случаев, из них:

  • в Нур-Султане – 421;
  • в Алматы – 1 037;
  • в Шымкенте – 40;
  • в Акмолинской области – 691;
  • в Актюбинской области – 195;
  • в Алматинской области – 232;
  • в Атырауской области – 48;
  • в ВКО – 183;
  • в Жамбылской области – 58;
  • в ЗКО – 115;
  • в Карагандинской области – 729;
  • в Костанайской области – 453;
  • в Кызылординской области – 20;
  • в Мангистауской области – 66;
  • в Павлодарской области – 803;
  • в СКО – 358;
  • в Туркестанской области – 17.

Всего в стране подтверждено 1 238 954 случая.

Также обновились данные по случаям смерти. По информации из официального Telegram-канала Минздрава, за 30 января (воскресенье) в Казахстане было зарегистрировано 18 летальных случаев по причине осложнений КВИ.

Еще два человека скончались от осложнений пневмонии с признаками COVID-19. При этом за тот же день такого рода пневмонию диагностировали у 13 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953937-prirost-zarazhennyh-koronavirusom-v-kazahstane-vnov-snizilsya/

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