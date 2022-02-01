Прирост зараженных коронавирусом в Казахстане вновь снизился

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За 31 января в Казахстане выявили 5 466 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Ежесуточный прирост зараженных КВИ продолжает снижаться.

Если 26 января в стране выявили 13 652 случая заражения КВИ, то 30-го числа этот показатель уже составил 7491. Накануне же было зарегистрировано 5 466 новых случаев, из них:

в Нур-Султане – 421;

в Алматы – 1 037;

в Шымкенте – 40;

в Акмолинской области – 691;

в Актюбинской области – 195;

в Алматинской области – 232;

в Атырауской области – 48;

в ВКО – 183;

в Жамбылской области – 58;

в ЗКО – 115;

в Карагандинской области – 729;

в Костанайской области – 453;

в Кызылординской области – 20;

в Мангистауской области – 66;

в Павлодарской области – 803;

в СКО – 358;

в Туркестанской области – 17.

Всего в стране подтверждено 1 238 954 случая.

Также обновились данные по случаям смерти. По информации из официального Telegram-канала Минздрава, за 30 января (воскресенье) в Казахстане было зарегистрировано 18 летальных случаев по причине осложнений КВИ.

Еще два человека скончались от осложнений пневмонии с признаками COVID-19. При этом за тот же день такого рода пневмонию диагностировали у 13 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953937-prirost-zarazhennyh-koronavirusom-v-kazahstane-vnov-snizilsya/