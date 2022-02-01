Прирост зараженных коронавирусом в Казахстане вновь снизился

За 31 января в Казахстане выявили 5 466 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
Ежесуточный прирост зараженных КВИ продолжает снижаться.
Если 26 января в стране выявили 13 652 случая заражения КВИ, то 30-го числа этот показатель уже составил 7491. Накануне же было зарегистрировано 5 466 новых случаев, из них:
- в Нур-Султане – 421;
- в Алматы – 1 037;
- в Шымкенте – 40;
- в Акмолинской области – 691;
- в Актюбинской области – 195;
- в Алматинской области – 232;
- в Атырауской области – 48;
- в ВКО – 183;
- в Жамбылской области – 58;
- в ЗКО – 115;
- в Карагандинской области – 729;
- в Костанайской области – 453;
- в Кызылординской области – 20;
- в Мангистауской области – 66;
- в Павлодарской области – 803;
- в СКО – 358;
- в Туркестанской области – 17.
Всего в стране подтверждено 1 238 954 случая.
Также обновились данные по случаям смерти. По информации из официального Telegram-канала Минздрава, за 30 января (воскресенье) в Казахстане было зарегистрировано 18 летальных случаев по причине осложнений КВИ.
Еще два человека скончались от осложнений пневмонии с признаками COVID-19. При этом за тот же день такого рода пневмонию диагностировали у 13 казахстанцев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953937-prirost-zarazhennyh-koronavirusom-v-kazahstane-vnov-snizilsya/