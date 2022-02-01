Инфекционное акушерское отделение для беременных с COVID-19 открылось в Алматы

Инфекционное акушерское отделение в ГКБ №1. Фото: пресс-служба ГКБ №1

В Городской клинической больнице №1 города Алматы в связи с увеличением эпидемиологической напряженности по COVID-19 с 20 января был развернут инфекционный акушерский блок, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ГКБ №1.

"Служба родовспоможения функционирует для беременных, родильниц и рожениц в сроки беременности с 22 недель до 36 недель+6 дней с коронавирусной инфекцией. Отделение развернуто на 80 коек, в том числе восемь взрослых реанимационных коек и шесть реанимационных коек для новорожденных с отдельным акушерским операционным залом. Большая помощь в укомплектовании и оснащении акушерского блока оказана всеми родильными и многопрофильными стационарами Алматы", – заявил председатель правления, главный врач ГКБ №1 Эрнест Калиев.

В стационаре проводятся компьютерная томография, ультразвуковая диагностика, спирография. Больница обеспечена централизованной подачей медицинского кислорода.

По словам руководителя Службы родовспоможения Сауле Кабыловой, для организации перинатальной помощи третьего уровня (для совсем маленьких недоношенных новорожденных, тяжелых беременных и родильниц) полное содействие оказали все родильные дома и УОЗ Алматы. Это особенно важно в случае беременных женщин, которые заражаются COVID-19 на фоне других коморбидных состояний.

Как отмечают специалисты, в случае заражения коронавирусной инфекцией беременные подвержены более высокому риску развития тяжелых форм COVID-19 по сравнению с другими женщинами аналогичного возраста. Кроме того, заболевание COVID-19 во время беременности также ассоциируется с повышенным риском преждевременных родов. Особенно высокому риску развития серьезных осложнений в случае заражения COVID-19 подвержены беременные женщины старшего возраста, беременные, страдающие избыточным весом или гипертензией и диабетом.

Ранее алматинские врачи спасли зрение недоношенному ребенку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954084-infektsionnoe-akusherskoe-otdelenie-dlya-beremennyh-s-covid-19-otkrylos-v-almaty/