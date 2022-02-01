Названы симптомы "стелс-омикрона"

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Британские эксперты назвали симптомы подтипа омикрон-штамма, который называют стремительным или "стелс-омикроном", передает Express.

Подтип BA.2 омикрон-штамма еще называют "скрытым". По словам врачей, он имеет способность распространяться стремительно.

Среди симптомов недуга - непрерывный кашель, высокая температура, потеря обоняния или вкуса. Какие-то другие специфичные черты данного подтипа омикрон-штамма будут еще выявлены.

Британские специалисты при обнаружении симптомов посоветовали сразу обращаться к врачу и сдать тест на COVID-19. И если тест окажется положительным, то уйти на самоизоляцию.

Ранее профилактолог назвал необычный симптом, который может развиться у переболевших омикрон-штаммом. А американские ученые в ходе исследования выяснили, как человек может получить "супериммунитет" против новых вариантов коронавирусной инфекции.

Также мы писали о рисках "естественной иммунизации" после омикрон-штамма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953935-nazvany-simptomy-stels-omikrona/