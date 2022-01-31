Назван необычный симптом у переболевших омикрон-штаммом

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Профилактолог назвал симптом, который может развиться после заболевания омикрон-штаммом, передает Ura.ru.

Это аберрантная гиперкоагуляционная реакция. Состояние, при котором кровь начинает сгущаться. Причем такое происходит вне зависимости от того, какой формой человек переболел, говорит главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев.

Сейчас ученые мира исследуют причины развития данного симптома.

"При штамме "дельта" развивалось сгущение крови, но тогда и заболевания протекали тяжело, с ковидными пневмониями, дыхательной недостаточностью с критическим падением сатурации, интенсивной терапией. То есть все происходило на фоне системных воспалительных процессов", - объяснил Токарев.

Он добавил, что при омикрон-штамме такое происходит относительно меньше.

"Любые вирусные атаки вызывают вторичные бактериальные атаки, в результате чего вырабатывается огромное количество воспалительных белков, с которыми не справляется организм, они в свою очередь начинаются двигаться по организму, образуются большие иммунные комплексы, которые способствуют сгущению крови и тромбообразованию", - объяснила врач высшей квалификации Людмила Лапа.

Все это может привести к инсультам, инфарктам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953748-nazvan-neobychnyy-simptom-u-perebolevshih-omikron-shtammom/