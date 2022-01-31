Шымкент покинул "красную" зону по темпам распространения КВИ

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Шымкент перешел из "красной" зоны в "желтую" по росту числа зараженных коронавирусом, сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

По информации на 31 января, Шымкент теперь находится в "желтой" зоне. За последние сутки в городе зарегистрировано всего 26 случаев COVID-19.

Согласно обновленным данным, теперь матрица эпидемиологической ситуации в Казахстане выглядит так:

В "красной" зоне на данный момент находятся: города Нур-Султан и Алматы, а также Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

на данный момент находятся: города Нур-Султан и Алматы, а также Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области; В "желтой" зоне теперь находятся Шымкент и Кызылординская область;

теперь находятся Шымкент и Кызылординская область; В "зеленой" зоне остается Туркестанская область.

Напомним, что за прошедшие сутки прирост зараженных COVID-19 снизился до семи тысяч. Снижение темпа заболеваемости в Казахстане наблюдается уже четвертый день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953746-shymkent-pokinul-krasnuyu-zonu-po-tempam-rasprostraneniya-kvi/