Никол Пашинян заразился коронавирусом

Никол Пашинян. Кадр видео: facebook/Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան

Премьер-министр Армении заразился коронавирусом и на данный момент находится на самоизоляции, передает РИА Новости.

"Пашинян сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Премьер-министр в установленном порядке самоизолировался. Болезнь протекает бессимптомно", - сообщила его пресс-служба.

Они добавили, что премьер-министр Армении будет работать удаленно.

Недавно Пашинян выиграл дело против своей страны в Европейском суде по правам человека. Он обратился туда после уголовного преследования, которому подвергся из-за участия в демонстрациях в Ереване в 2008 году.

Митинги устроили сторонники оппонента Сержа Саргсяна. Последний тогда выиграл выборы президента Армении. А при столкновениях полиции с протестующими погибли 10 человек.

Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что снова переболел коронавирусом. По его словам, он заразился омикрон-штаммом и перенес заболевание "на ногах".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953105-nikol-pashinyan-zarazilsya-koronavirusom/