Лукашенко рассказал, как переболел омикрон-штаммом

Александр Лукашенко. Фото: belta.by

Президент Беларуси снова переболел коронавирусом, передает Telegram-канал РБК.

На этот раз политический деятель заразился омикрон-штаммом. Лукашенко сообщил, что перенес вирус "на ногах".

"Мы замечаем, что этот омикрон - это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз - уже этим омикроном - переболел", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что при заболевании пневмонии не было. А о том, что он был болен новым штаммом лидер Беларуси узнал после теста.

"Я, например, на ногах его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали", - объяснил Лукашенко.

Напомним, в конце июля 2020 года президент Беларуси рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. По его словам, болезнь протекала у него бессимптомно. И заявил, что таким же образом данное заболевание переносит 97 процентов населения Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952176-lukashenko-rasskazal-kak-perebolel-omikron-shtammom/