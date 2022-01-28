Один регион Казахстана перешел в "зеленую" зону по КВИ

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Обновленную матрицу оценки эпидситуации в регионах Казахстана опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению КВИ - один регион страны перешел из "желтой" в "зеленую" зону.

За минувшие сутки эпидситуация улучшилась в Туркестанской области - регион покинул "желтую" зону и перешел в "зеленую". Все стальные регионы остаются в "красной" зоне.

Актуальная на утро 28 января матрица оценки эпидситуации выглядит следующим образом:

в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

в "желтой" зоне регионов нет;

в "зеленой" зоне - Туркестанская область.

Напомним, за минувшие сутки суточный прирост зараженных КВИ снизился до 12,5 тыс. случаев, накануне сообщалось о 13,6 тыс. новых зараженных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953400-odin-region-kazahstana-pereshel-v-zelenuyu-zonu-po-kvi/