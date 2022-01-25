Для казахстанцев с "синим" статусом в Ashyq сняли ряд ограничений

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

О снятии ограничений заявила глава Минздрава Ажар Гиният на заседании правительства – теперь лицам с "синим" статусом в Ashyq снова можно посещать ряд объектов без сдачи ПЦР-теста, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила Гиният, в целях реализации поручений главы государства от 21 января 2022 года рассмотрены и одобрены на МВК следующие подходы к снижению ограничений для субъектов бизнеса:

сняты ограничения по времени работы во всех зонах для всех объектов, допускающих посетителей как с "зеленым", так и "синим" статусом;

при использовании только "зеленого" статуса в Ashyq, независимо от зоны эпидриска, без ограничений могут проводиться торжественные, памятные, спортивные мероприятия, выставки, форумы;

не ограничивается деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов, ТРЦ, торговых сетей.

При этом допускается вход без ограничений при наличии "синего" статуса независимо от зоны эпидриска: в отели, гостиницы, аэропорты, ЖД- и автовокзалы, ЦОНы, отделения АО "Казпочта", банки, объекты общественного питания по типу столовых, крытые рынки, образовательные центры, СПА-центры, салоны красоты. Также допускаются межобластные, внутриобластные и городские (регулярные и нерегулярные) перевозки.

Инфографика: онлайн-трансляция заседания правительства

Инфографика: онлайн-трансляция заседания правительства

Инфографика: онлайн-трансляция заседания правительства

Напомним, ранее казахстанцам с "синим" статусом был запрещен доступ в ряд объектов – в частности, в ТРЦ, ЦОНы, банки и т.д. Людям предлагалось либо сдавать ПЦР-тест, либо пользоваться онлайн-услугами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952793-dlya-kazahstantsev-s-sinim-statusom-v-ashyq-snyali-ryad-ogranicheniy/